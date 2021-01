Jobs in Oranienburg: Wichtiger Wirtschaftsstandort nördlich von Berlin

Oranienburg ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Brandenburg mit optimaler Anbindung an die Hauptstadt. Wer hier einen Job annimmt, genießt eine moderne Arbeitsatmosphäre und eine Umgebung aus zahlreichen Seenlandschaften, Naturschutzgebieten und Freizeitangeboten. Die Stadt ist vor allem bekannt für das Schloss Oranienburg mit seinen Parkanlagen und für die Gedenkstätte Sachsenhausen . In der Nähe befinden sich auch der Freizeit-, Tier- und Urzeitpark Germendorf und der Lehnitzsee.