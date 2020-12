Jobs mit Personalverantwortung: Was Bewerber mitbringen sollten

Um auf der Karriereleiter eine große Stufe nach oben zu gelangen, entscheiden sich viele Arbeitnehmer früher oder später für eine Bewerbung zur Führungskraft. Diese Kompetenzen können zu einem souveränen Einstieg in den Job mit Personalverantwortung verhelfen.

Mehr Verantwortung für mehr Gehalt: Das kommt auf angehende Führungskräfte zu

Wer eine Führungsposition übernimmt, kann sich über mehr Gehalt freuen. Dafür kommen jedoch auch mehr Arbeit, mehr Verantwortung und Stress auf einen Chef zu. Nun ist Selbstdisziplin gefragt, denn natürlich will man den neuen Aufgaben gerecht werden und ist sich zudem bewusst, welche Vorbildfunktion man von nun an inne hat. Das bedeutet zunächst, dass man fachliche Aufgabenbereiche an Mitarbeiter abgeben muss. Dies kann zum einen entlastend sein, doch die organisatorischen Aufgaben, die dafür übernommen werden, fordern ebenfalls einiges an Kompetenz. Außerdem sollten Führungskräfte stets eine angemessene Loyalität gegenüber ihrem Unternehmen und besonders ihrem Team ausstrahlen.