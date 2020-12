Jobs ohne Berufserfahrung: So gelingt der Einstieg

Berufsein- und Wiedereinsteiger kennen ein Paradox besonders gut: Kein Job ohne Berufserfahrung, keine Berufserfahrung ohne Job. Doch das ist kein Grund zu verzweifeln.

Engagement und Leidenschaft

Um Erfahrung in einer Branche zu sammeln, lohnt es sich verschiedene Bereiche kennen zu lernen, zum Beispiel in Form von Praktika. Auch freiwilliges Engagement wird positiv gewertet und zeigt, dass man besonderes Interesse an einem Unternehmen hat. Leidenschaft für einen Job deutet zumindest schon mal auf ein erhöhtes Potenzial hin, auch wenn der Bewerber noch keine Erfahrung gesammelt hat. Dabei ist es außerdem hilfreich, sich auch privat mit der Branche zu beschäftigen und sich so möglichst viel Wissen selbst anzueignen.