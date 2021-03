Catering-Jobs: Action als Servicekraft oder Küchenhelfer

Typische Nebenjobs in einem Catering-Unternehmen sind Küchenhilfen, die meist für den Einkauf, die Reinigung und Assistenz in der Küche zuständig sind, die Servicemitarbeiter, die sich um Bewirtung der Kunden, Auf- und Abbau von Buffets und Abrechnungen kümmern und Kraftfahrer, die den Transport der Speisen und andere logistische Tätigkeiten übernehmen. Die gängigsten Ausbildungsberufe der Branche sind Koch/Köchin Restaurantfachmann/frau und Fachkraft für Sytemgastronomie . Zu den bekanntesten Catering-Unternehmen in der Hauptstadt zählen unter anderem Glücksmädchen Catering in Pankow mit asiatischer Küche und Live Koch, Borchardt-Catering in Mitte, ein besonders edler Service für Galaempfänge und Hochzeiten und Mio in Friedrichshain, ein Catering-Unternehmen, das sich auf italienische, türkische und nordafrikanische Rezepte spezialisiert hat.