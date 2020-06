Hotel-Jobs: Eine Branche für Profis und Quereinsteiger

Es gibt zahlreiche Bereiche, über die man ins Gastgewerbe einsteigen kann. Besonders beliebte Ferienjobs werden in der Gastronomie eines Hotels geboten. Hier arbeiten oft Studenten als Kellner/in, Küchenhilfe oder Barkeeper. Auch die Animation, also die Betreuung von Kindern der Hotelgäste sowie die Zimmerreinigung sind gern gewählte Arbeitsbereiche. Wer eine langfristige Karriere in der Hotellerie anstrebt und bereits etwas Erfahrung mitbringt, kann Assistenzaufgaben im organisatorischen Bereich, beispielsweise an der Rezeption, übernehmen. Die häufigsten Ausbildungsberufe in der Hotellerie sind Hotelfachmann/frau, Fachkraft im Gastgewerbe und Assistenz für Hotel- und Tourismusmanagement. Auch duale Studiengänge werden angeboten.In Berlin gibt es viele verschiedene Hotels mit eigenen Konzepten und diversen Angeboten. Besonders bekannt ist unter anderem das Estrel in Neukölln, das größte Hotel Europas, das Adlon in Mitte, welches der Legende nach einen Geheimtunnel besitzt, das Stue direkt am Zoo, aus dem man die Tiere beobachten kann und das Park Inn am Alexanderplatz mit einer besonders spektakulären Aussicht über die Stadt.