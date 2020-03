Biotechnologe Jobs in Berlin

Biotechnologen widmen sich der Nutzung von Zellen, Enzymen und Organismen in technischen Anwendungen. Stellen gibt es in Industrie, Wissenschaft und Forschung.

Beruf an der Schnittstelle zwischen Biologie und Technik: Biotechnologinnen und Biotechnologen arbeiten interdisziplinär. Stellenangebote gibt es im wissenschaftlichen Bereich, in der Forschung oder in der freien Wirtschaft. Der größte Anteil der Fachkräfte arbeitet in der Medizin. Jobs gibt es beispielsweise als Laborassistent oder Lehrbeauftragter, als Verfahrenstechniker oder Entwicklungsingenieur. Beliebt sind Stellen in der Pharmaindustrie oder in der Pharmakogenomik.