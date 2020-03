Kommunikationsdesigner Jobs in Berlin

Jobs als Kommunikationsdesigner gibt es überall dort, wo Botschaften visuell umgesetzt werden sollen: Sie geben Inhalten die richtige Form, von der Infografik bis zur Animation.

Im Kommunikationsdesign steht die Vermittlung von Informationen über die Umsetzung in ein ansprechendes visuelles Format im Vordergrund. Kommunikationsdesigner arbeiten sowohl im Print- als auch Onlinebereich. Dafür erstellen sie beispielsweise Infografiken, Illustrationen, Logos, Broschüren und Flyer, aber auch Corporate Designs, Content für Social Media oder audiovisuelle Formate wie Videos und Animationen.

Stellenangebote für Kommunikationsdesignerinnen und Kommunikationsdesigner gibt es beispielsweise in Design-, PR- und Werbeagenturen, im Medienbereich, bei Veranstaltern oder im E-Commerce und Handel. In der Öffentlichkeitsarbeit und in Verlagen sind Kommunikationsdesigner ebenfalls gefragt. Fast überall ist neben einer entsprechenden Ausbildung Berufserfahrung unerlässlich.