Kitaleiter Jobs in Berlin

Pädagogische Konzepte erstellen, Personal koordinieren, Elterngespräche führen: Eine Kita zu leiten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für qualifizierte Fachkräfte.

Die Voraussetzung für den Job als Kitaleiterin oder Kitaleiter ist in der Regel ein Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin oder staatlich anerkannter Erzieher plus einschlägige Weiterbildung oder entsprechende Berufserfahrung. Auch Sozialpädagogen und sozialpädagogische Fachkräfte können mit einer entsprechenden Zusatzausbildung als Führungskraft im Kindergarten durchstarten. Erzieher mit einem Hochschulabschluss in Kleinkindpädagogik oder Frühpädagogik haben ebenfalls gute Chancen auf eine Stelle.