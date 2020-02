Physiotherapeut Jobs in Berlin

Jobs für Physiotherapeuten gibt es in Praxen, Krankenhäusern, Kliniken, Rehaeinrichtungen, Fitnessstudios und bei Sportvereinen.

Physiotherapeuten verbessern die Beweglichkeit der Gliedmaßen und stellen deren Muskelfunktionen wieder her. Sie reparieren nicht nur Schäden, sondern übernehmen auch Aufgaben in der Prävention. Dabei arbeiten sie meist in Rücksprache mit Ärzten. Die Patientinnen und Patienten werden dabei aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen überwiesen. Orthopädie und Neurologie gehören hier zu den häufigsten, aber auch bei inneren Erkrankungen, nach Operationen oder Unfällen und sogar in der Psychiatrie kommen Physiotherapeuten zum Einsatz.