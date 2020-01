Projektmanager Jobs in Berlin

Projektmanager und Projektleiter übernehmen die Planung, Steuerung und Umsetzung von komplexen Vorhaben. Gefragt sind ihre Fähigkeiten in vielen Branchen: In der Industrie, im Baugewerbe, in der Versicherungsbranche oder in der IT.

© dpa

Arbeit als Projektmanager

Projektmanagerinnen und Projektmanager formulieren und definieren Ziele, beschaffen die passenden Arbeitskräfte und Materialien. Dabei berücksichtigen die großen Faktoren Kosten, Zeit und Qualität, um das jeweilige Projekt für das Unternehmen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und den oder die Kunden zufriedenzustellen.

Führungskräfte im Projektmanagement benötigen oft besondere Fähigkeiten. Eine ausgeprägte Fachkompetenz ist unerlässlich. Sie müssen methodisch vorgehen können, kommunikationsstark sein und Sozialkompetenz besitzen. Sie sind gleichzeitig Manager für das Projekt und Vorgesetzter für ihre Mitarbeiter: Ein Projektleiter, der sein Team nicht motivieren kann, riskiert das Scheitern des gesamten Unterfangens. Beherrscht er die Techniken für die Abwicklung nicht, droht das gleiche Ergebnis.

Job als Projektmanager*in: Ausbildung und Gehalt