Data Scientist Jobs in Berlin

Die Datenwissenschaftler ziehen Informationen aus unstrukturierten und strukturierten Datenquellen und machen sie für Unternehmen nutzbar.

Stellen für Data Scientists gibt es überall dort, wo große Datenmengen ausgewertet werden müssen. Big Data spielt nicht nur in Behörden, bei Social Media und Suchmaschinen eine Rolle, sondern zunehmend in der Werbung, Logistik und der Gesundheitsbranche. In Wissenschaft und Klimaforschung fallen immer mehr Daten an, aber auch in der medizinischen Diagnostik und im Risikomanagement von Versicherungen. Experten für Datenanalyse werden zunehmend gesucht.