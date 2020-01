Quereinsteiger Jobs in Berlin

Quereinsteiger werden vor allem in Bereichen gesucht, in der keine hohe Qualifikation für die Ausübung der Tätigkeit gefragt ist.

Quereinsteiger wechseln meist aus einer Branche in ein anderes Berufsfeld, ohne die entsprechende Berufsausbildung oder ein einschlägiges Studium absolviert zu haben. Manchmal werden für den Quereinstieg zwar gewisse Vorkenntnisse in der entsprechenden Branche vorausgesetzt. Die eigentliche Qualifikation für den neuen Job erfolgt in der Regel aber über Schulungen, Seminare und eine gründliche Einarbeitung durch Kollegen und Vorgesetzte.