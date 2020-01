Grafikdesigner Jobs in Berlin

Stellenangebote für Grafikdesigner und Grafikdesignerinnen gibt es im Bereich Print und Digital - beispielweise in Werbeagenturen und Medienagenturen, im PR-Bereich, bei Verlagen, in Marketing-Abteilungen, bei Zeitungen, Magazinen und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Im Job ist nicht nur künstlerisches Talent gefragt, sondern auch ein hohes Maß an Kreativität und konzeptionellem Denken. Denn ist erster Linie ist das Produkt immer eine Form der gerichteten Kommunikation. Unabdingbar ist das Beherrschen gängiger Grafikprogramme wie Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects oder Premiere. In machen Inseraten werden außerdem fundierte Kenntnisse im Bereich Fotografie und Videografie verlangt.