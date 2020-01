Empfangsmitarbeiter Jobs in Berlin

Empfangsmitarbeiter kümmern sich in Unternehmen, Hotels, Restaurants, Arztpraxen, Kliniken, Fitnessstudios oder Büros um Kunden, Gäste, Besucher und Patienten.

Da Empfangsmitarbeiter die ersten sind, mit denen die Menschen in Hotel, Praxis und Co. in Kontakt kommen, sind Höflichkeit, professionelles Auftreten und eine gepflegte Erscheinung wichtige Voraussetzungen für den Job im Empfangsbereich. Schließlich repräsentieren die Empfangskräfte bei ihrer Arbeit auch die Firma für die sie arbeiten. Dank des großen Dienstleistungs- und Servicesektors sind in Berlin vergleichsweise viele Stellen frei.