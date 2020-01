UX Designer Jobs in Berlin

User Experience Designer - kurz UX-Designer - sind auch in Berlin gefragte IT-Fachkräfte. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Entwicklern und Usern.

UX-Designer und UX-Designerinnen sorgen dafür, dass IT-Anwendungen nutzerfreundlich sind. In ihrem Job ermitteln sie beispielsweise Anforderungen an Apps, Computer-Software oder Webseiten, führen Wettbewerbsanalysen durch und übernehmen auch die Qualitätssicherung. Dabei halten sie stetigen Kontakt zum Entwicklerteam und nehmen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Produkts.

Für ihre Arbeit nutzen UX Designer Webanalyse-Tools. Sie entwickeln Nutzermodelle und analysieren die User Journey: Wo kommen die Nutzer her und wo gehen sie hin? Prototyping - also das Herstellen von Mock-ups - gehört ebenso zum Job wie die Durchführung und Auswertung von Usability Tests. Im Idealfall entsteht so ein klares, intuitiv zu bedienendes Produkt, das mit der Zeit weiter optimiert werden kann.