Produktmanager Jobs in Berlin

Produktmanager entwickeln Produkte und Dienstleistungen und platzieren sie am Markt. Stellenangebote gibt es in ganz unterschiedlichen Branchen, sowohl in der Industrie als auch im Handel und im IT-Bereich.

Arbeit als Produktmanager*in

Die Arbeit von Produktmanagern hat immer koordinierenden Charakter: Das Produktmanagement fungiert als Schnittstelle zwischen Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb. Es begleitet das Produkt von der Entwicklung bis zum Ausscheiden aus dem Markt. In der Regel ist auch die Kundenbetreuung Teil des Jobs.

Um den Erfolg eines Produkts zu gewährleisten, analysieren Junior und Senior Produktmanager und Produktmanagerinnen Kundenbedürfnisse, ermitteln Produktanforderungen, führen Konkurrenz- und Marktbeobachtungen durch und erstellen Konzepte. Neben Analyse und Planung gehören aber auch Steuerung und Kontrolle zu den Aufgaben von Produktmanagern. Durch diese Prozesse lassen sich das Produkt oder die Dienstleistung optimieren und der wirtschaftliche Erfolg im Idealfall deutlich steigern.

Job als Produktmanager*in: Ausbildung und Gehalt