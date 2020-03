Jobs als Redakteur in Berlin

Stellenangebote für Redakteure gibt es inzwischen vor allem im Online-Bereich. Aber auch Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen und andere Medien suchen immer wieder Mitarbeiter.

Angestellte Redakteurinnen und Redakteure gibt es in Verlagen und Medienagenturen. Viele Redakteure arbeiten als freie Mitarbeiter oder Freelancer. Oft sind es ausgebildete Journalisten, die in einer Redaktion arbeiten. Publizisten, Germanisten und Quereinsteiger kommen aber auch in der Branche unter. Während Redakteure klassischerweise Beiträge von Journalisten, freien Mitarbeitern, Volontären und Korrespondenten sichten, filtern und aufbereiten, sind vor allem Online-Redakteure heute häufig Content Manager, die von der Konzeption über die Erstellung bis zur Visualisierung alle anfallenden Aufgaben übernehmen.