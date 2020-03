Jobs als Mitarbeiter im Vertrieb in Berlin

Vertriebler arbeiten sowohl im Innendienst als auch im Außendienst. Stellenangebote gibt es überall dort, wo Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden - oft B2B, also an Geschäftskunden, aber auch an Endverbraucher.

Arbeit als Sales-Manager*in

Im Vordergrund steht der Marketing-Aspekt. Der Verkauf erfolgt nach zuvor geplanten Vertriebsstrategien. Zur Orientierung werden in der Regel Vertriebsziele festgelegt. Diese beinhalten die Steigerung des Umsatzes, die Senkung laufender Kosten, die Senkung von Lieferzeiten, die Erhöhung der Kundenanzahl oder aber auch die Stärkung der Kundenbindung. Auch die Verbesserung des eigenen Images oder die Verdrängung der Konkurrenz können Vertriebsziele sein.

In den Stellenanzeigen gesucht wird häufig ein Sales Manager oder ein Sales Consultant. Oft wird Erfahrung im Verkauf, in der Kundenbetreuung oder im Dialogmarketing erwartet. Aber auch Quereinsteiger haben eine Chance. Für Kommunikationstalente ohne Berufserfahrung werden oft Schulungen und Coachings angeboten.

Job als Mitarbeiter*in im Vertrieb: Ausbildung und Gehalt