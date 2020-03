Wirtschaftsingenieur Jobs in Berlin

Wirtschaftsingenieure bewegen sich an der Schnittstelle zwischen den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Sie arbeiten interdisziplinär.

Ihre Fähigkeiten sind im Maschinenbau genauso gefragt wie im Vertrieb, in der Produktion wie in der Logistik, bei Versicherungen, im Consulting oder im Qualitätsmanagement. Die Stellenangebote sind so vielfältig wie die Einsatzgebiete. Unternehmensberatungen sind dabei, große Unternehmen wie die Deutsche Bahn und Logistikdienstleister.