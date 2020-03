Sachbearbeiter Jobs in Berlin

Stellenangebote für Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen gibt es in der Verwaltung. Gemeint sind meist Beamte im gehobenen Dienst oder Angestellte, die in ihrem Arbeitsgebiet eine Sache bearbeiten.

Es muss aber nicht immer das Amt sein. Auch Versicherungen, Banken und Industrie suchen Sachbearbeiter. Im Vertrieb sind sie tätig, aber auch in der Kundenbetreuung, im Einkauf, in der Logistik, Buchhaltung oder Forschung. Umfassende Fachkenntnisse sind unabdingbar für die Arbeit. Daher sind Sachbearbeiter in der Regel auf ein Teilgebiet spezialisiert, in dem sie Verwaltungs- und Büroarbeiten eigenverantwortlich ausführen.