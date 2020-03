Jobs als Verkäufer in Berlin

Jobs für Verkäuferinnen und Verkäufer gibt es überall dort, wo Produkte an den Mann oder die Frau gebracht werden sollen. Viele Stellenangebote gibt es etwa im Einzelhandel.

In Schuhläden, Modegeschäften oder in der Drogerie finden Verkäufer Arbeit, aber auch im Baumarkt, Autohaus und im Supermarkt. Häufig setzt eine Tätigkeit im Verkauf eine kaufmännische Ausbildung voraus, beispielsweise als Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel. In einigen Branchen haben auch Quereinsteiger eine Chance.