Controller Jobs in Berlin

Controllerinnen und Controller sind gefragte Spezialisten im Management von Unternehmen aller Art. Vor allem größere Unternehmen stellen ein. Im Controlling werden die einzelnen Unternehmensbereiche geplant, koordiniert und kontrolliert.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Controlling setzen verschiedene Instrumente ein. Kostenmanagement, Ertragsmanagement, Zeitmanagement, Qualitätsmanagement und Investitionsmanagement sind Schwerpunkte im operativen Controlling. Im strategischen Controlling geht es vor allem um die Unternehmensanalyse und die Umfeldanalyse: Was kann das Unternehmen und wie positioniert es sich am besten am Markt? Häufige Aufgaben von Controllerinnen und Controllern sind beispielsweise Reportings, Budgets und Forecasts erstellen, Kennzahlen für das Management aufbereiten, Analyse und Anpassung operativer Prozesse, Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen, oder Erstellung von Jahres-, Monats- und Quartalsabschlüssen. Ein abgeschlossenes BWL-Studium und Softwarekenntnisse - vor allem in SAP und Excel - sind oft Voraussetzung für Jobs im Controlling.