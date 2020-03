Arzt Jobs in Berlin

Stellenangebote für Ärzte gibt es von Krankenhäusern und Privatkliniken, in Gesundheitsämtern, Gesundheitszentren oder bei Pflegediensten. Auch Gemeinschaftspraxen schreiben manchmal freie Stellen aus.

Je nach Ausschreibung wird häufig nach Fachrichtung gesucht oder ein Arzt für eine bestimmte Position wie Oberarzt, Facharzt, Assistenzarzt, Arzt in Weiterbildung oder Chefarzt. Auch Jobs für Betriebsärzte und Arbeitsmediziner werden angeboten. Häufig gesuchte Fachrichtungen sind innere Medizin, Onkologie, Psychiatrie, Kardiologie, Kinder- und Jugendmedizin, Geriatrie und Gynäkologie.

Berlin und Umland bieten den ausgebildeten Medizinern eine große Auswahl an Jobs. Krankenhäuser wie die Charité Berlin, das Unfallkrankenhaus Marzahn oder die DRK-Klinken Westend gehören zu den größten Arbeitgebern. Neben den kommunalen Krankenhäusern und Universitätskliniken gibt es in der Hauptstadt eine Vielzahl privater Kliniken und medizinischer Zentren, die ausgebildete Ärztinnen und Ärzte suchen. Als Arzt im Kinder- und Jugend- und Gesundheitsdienst, im sozialpsychiatrischen Dienst oder Amts- und vertrauensärztlichen Dienst ist es außerdem möglich, in Vollzeit oder Teilzeit im öffentlichen Dienst unterzukommen.