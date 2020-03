Jobs für Psychologen in Berlin

Jobs für Psychologen gibt es vor allem in Krankenhäusern, Kliniken und Reha-Einrichtungen. Gerade in den Fachkliniken ist häufig eine Spezialisierung gefragt. Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychoonkologie sind mögliche Schwerpunkte.

Daneben sind Psychologinnen und Psychologen gefragte Arbeitskräfte in den Bereichen Forschung und Lehre, in Personalabteilungen und Unternehmensberatungen, in Beratungsstellen, Marktforschungsinstituten und in der Werbebranche. Dass Psychologinnen und Psychologen für den Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis über ein Jobportal gesucht werden, ist eher selten, kommt aber vor.