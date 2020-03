Ingenieur Jobs in Berlin

Ingenieurinnen und Ingenieure gehören zu den gefragtesten Akademikern. Voraussetzung, um eine Stelle als Ingenieur zu bekommen, ist ein entsprechender Abschluss, der in einem Studium der Ingenieurswissenschaften an Universität, Fachhochschule oder Hochschule erworben wurde.

Zu den beliebtesten Arbeitgebern gehören Firmen aus den Bereichen Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Bauingenieurwesen, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, Flugzeugbau, Schiffbau oder Medizintechnik. In Berlin sind das neben Deutscher Bahn beispielsweise Ferchau, Bosch und Daimler. Daneben gibt es viele weitere Fachrichtungen, in denen Ingenieurinnen und Ingenieure tätig werden. Angestellt sind sie außer in Ingenieurbüros und Industrieunternehmen beispielsweise auch im öffentlichen Dienst, in Stadtverwaltungen oder im Amt.