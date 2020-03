Jobs als Minijobber in Berlin

Der Minijob - auch 450- Euro-Job genannt - ist eine Form der geringfügigen Beschäftigung. Stellen für Minijobberinnen und Minijobber gibt es sowohl von privat als auch im gewerblichen Bereich.

Ein klassischer Minijob ist der der Haushaltshilfe oder Putzfrau. Außer der Tätigkeit als Reinigungskraft sind auch gibt es viele weitere Möglichkeiten, als Minijobber Arbeit zu finden. Beliebtes Einsatzgebiet für Minijobber ist der Servicebereich. In Hotels, Restaurants und im Catering werden sie als Aushilfe eingesetzt, aber auch im Callcenter, in der Beratung oder als Verkäufer oder Kassierer in Laden oder Supermarkt. Mitarbeiter im Fahrdienst werden oft auf 450-Euro-Basis gesucht, studentische Aushilfen, Hostessen und Content Manager ebenfalls.