Qualitätsmanager Jobs in Berlin

Qualitätsmanager und -managerinnen sind für die Qualität von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen zuständig. Um das Ergebnis zu verbessern, managen sie die Arbeitsabläufe in der Firma.

Jobs im Qualitätsmanagement gibt es in so gut wie allen Branchen. Stellenangebote gibt es in der Industrie genauso wie in Krankenhäusern und an Universitäten. Außer Kenntnissen, die für das eigentliche Qualitätsmanagement notwendig sind, sind oft auch Fachkenntnisse der jeweiligen Branche Voraussetzung für die Stelle. In der IT-Branche kann ein abgeschlossenes Informatikstudium Voraussetzung sein, in der Schokoladefabrik Berufserfahrung in der Lebensmittelindustrie.