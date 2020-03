Jobs im öffentlichen Dienst in Berlin

Mit einer Stelle im öffentlichen Dienst verbinden viele Jobsuchende Sicherheit und ein gutes Gehalt. Tatsächlich umfasst der Dienst ein weites Tätigkeitsfeld. Beamte, Richter und Soldaten sind hier genauso beschäftigt wie Angestellte bei einer Vielzahl von öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern.

In Berlin sind die hier ansässigen Ministerien, Bundesämter und Verwaltungen beliebte Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Schulen, Kindergärten, Hochschulen und Universitäten suchen ebenfalls immer wieder Mitarbeiter. Auch Juristen, Sachbearbeiter, IT-Spezialisten und Ingenieure sind in vielen Einrichtungen im öffentlichen Dienst gefragt - die Stellenangebote und die Einsatzorte sind gerade in Berlin außergewöhnlich vielfältig.