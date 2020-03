Erzieherin Jobs in Berlin

Erzieherinnen und Erzieher sind hauptsächlich in Kitas und anderen Kindertagesstätten tätig. Stellenangebote für die pädagogischen Fachkräfte gibt es aber auch in Einrichtungen, die Jugendliche, Erwachsene und Menschen mit Behinderung betreuen.

Um als staatlich anerkannte Erzieherin oder staatlich anerkannter Erzieher zu arbeiten, ist eine Ausbildung an einer Fachschule, Fachakademie, einer Berufsfachschule, einem Berufskolleg oder an einem Oberstufenzentrum Voraussetzung. Auch ein einschlägiges Studium dient als Qualifikation. Für Quereinsteiger kann die Suche nach einem Job in dem Bereich länger dauern: Der Quereinstieg ist in der Branche unüblich.