Maler Jobs in Berlin

Maler und Lackierer gehören zu den am häufigsten gesuchten Handwerkern in Berlin und Umgebung. Die Fachkräfte übernehmen Lackier- und Streicharbeiten, Tapezier- und Spachtelarbeiten sowie andere Renovierungstätigkeiten im Innen- und Außenbereich.

Einsatzorte sind Baustellen aller Art, öffentliche Gebäude, Gewerbeimmobilien und private Haushalte. Angestellt sind die Handwerker außer in spezialisieren Malereibetrieben auch im öffentlichen Dienst und bei Dienstleistern wie Raumausstattern und Stuckateuren. Für einen Job als Maler und Lackierer ist eine abgeschlossene Berufsausbildung so gut wie immer Voraussetzung. Ein Führerschein ist - genauso wie mehrjährige Berufserfahrung - in den Stellenanzeigen oft erwünscht. Durch den Bauboom und einen hohen Renovierungs- und Sanierungsbedarf in Häusern und Wohnungen sind die Berufsaussichten für Maler sehr gut.