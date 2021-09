Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt weiter

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im September weiter gesunken.

190.435 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, 5724 weniger als im August und 18 847 weniger als ein Jahr zuvor, wie die Bundesagentur für Arbeit am 30. September 2021 mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,4 Prozent um 1,1 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. Unternehmen suchten weiter neue Leute, hieß es. «Freie Stellen finden sich quer durch alle Branchen, vor allem im Einzelhandel, in den freiberuflichen Dienstleistungen sowie im Handwerk und in der Industrie.»