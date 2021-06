Berliner Arbeitsmarkt entspannt sich im Juni weiter

Sinkende Infektionszahlen und die damit einhergehende wirtschaftliche Erholung sorgen für weitere Entlastung auf dem Berliner Arbeitsmarkt.

199.345 Menschen waren in der Hauptstadt im Juni arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am 30. Juni 2021 mitteilte. Das waren demnach 5033 weniger als im Mai und 10.015 weniger als im Juni des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Berlin bei 9,8 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte unter dem Vormonatsniveau und 0,7 Punkte unter der Quote des Vorjahresmonats.