Arbeitsagentur rechnet mit leichtem Beschäftigungswachstum

Wachstumstreiber bei der Beschäftigung in Berlin sei der Bereich IT und Kommunikationsdienstleistungen, sagte Schröder. Berlin bleibt nach Einschätzung der Arbeitsagentur ein wichtiger Standort für die Start-up-Szene in diesem Bereich und zieht Fachleute und Gründer auch aus dem Ausland an.