Arbeitslosigkeit geht zurück: Kurzarbeit nimmt zu

Die Kurzarbeit hat auch im November trotz neuer Corana-Beschränkungen einen Wiederanstieg der Arbeitslosigkeit in Berlin verhindert. Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit sei in der Hauptstadt im vergangenen Monat deutlich gestiegen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (1. Dezember 2020) mit.

Die Arbeitslosigkeit geht nach einem starken Zuwachs im Frühjahr und Sommer aber seit August zurück. 202 313 Frauen und Männer waren im November arbeitslos gemeldet. Das waren 2479 weniger als im Oktober, aber 53 538 mehr als ein Jahr zuvor. Die Quote lag bei 10,1 Prozent. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober und 2,5 Prozentpunkte mehr als im November 2019.

«Der Arbeitsmarkt reagiert angesichts der Belastungen durch die Pandemie noch immer robust», sagte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. Er rief die Unternehmen auf, die Zeit nach der Krise nicht aus den Augen zu verlieren. Die Zeit der Kurzarbeit solle für Weiterbildung genutzt werden. Zahlen zur Kurzarbeit im November wird es erst in einigen Monaten geben. Im August haben in Berlin 106 355 Menschen kurzgearbeitet.

