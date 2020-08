Breitenbach: Kurzarbeitergeld sehr wichtig

«Das Kurzarbeitergeld ist schon sehr wichtig für Berlin und für ganz Deutschland», sagte die Linke-Politikerin am Mittwoch im Inforadio des RBB. Denn die Regelung verhindere, dass viele Menschen sofort ihren Arbeitsplatz verlieren und dann fehlen, wenn sich die Lage in den Unternehmen bessert. Zwar gehe es bundesweit in manchen Branchen inzwischen wieder langsam aufwärts. Aber gerade im Kulturbereich, bei Hotels und in der Gastronomie als für Berlin besonders bedeutenden Branchen werde das noch länger dauern. Hier werde das Kurzarbeitergeld gebraucht.