Ein Jahr solidarisches Grundeinkommen: Müller sieht erste Erfolge

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht bei dem seit gut einem Jahr laufenden Modellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen erste Erfolge.

Noch rund 450 Stellen frei

«Viele Menschen brauchen Arbeit, wollen arbeiten, können arbeiten», sagte Müller. «Und sie wollen eine sinnvolle Beschäftigung haben und nicht über kurzfristige Arbeitsmarktinstrumente von einer Maßnahme in die andere geschickt werden.» Dabei gehe es nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch um Selbstbestätigung und einen Platz in der Gesellschaft. Diese Erkenntnis sei gerade auch in der Corona-Krise wichtig, in der wieder mehr Menschen auf Arbeitssuche seien. Das Modellprojekt, in dem noch rund 450 Stellen frei sind, sei eine sinnvolle Ergänzung anderer arbeitsmarktpolitischer Instrumente.