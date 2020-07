IG Metall: Knapp 200 MAN-Jobs auch in Berlin bedroht

In Berlin stehen Gewerkschaftsangaben zufolge die Stellen von rund 200 von aktuell knapp 430 Beschäftigten des Großmotorenherstellers MAN Energy Solutions vor dem Aus.

«Der Vorstand will unsere Verdichter- und Getriebemontage verlagern sowie Vertriebs- und Projektmanagement und Teile des Engineerings», teilte der Berliner Betriebsratsvorsitzende, René Marx, am Mittwoch (22. Juli 2020) mit. Zuvor hatte die VW-Tochter mit Sitz in Augsburg mitgeteilt, dass sie fast 4000 ihrer weltweit etwa 14 000 Arbeitsplätze abbauen will. Allein in Deutschland sollen rund 3000 Mitarbeiter gehen, teilte das Augsburger Unternehmen am Mittwoch mit. Im Ausland sind 950 Beschäftigte betroffen.