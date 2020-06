Corona-Krise lässt Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt weiter steigen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai 2020 wieder deutlich gestiegen. 200 641 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch (03. Juni 2020) mitteilte. Das waren 18 023 mehr als im April und 47 210 mehr als im Mai 2019.

© dpa

Die Zahl der Corona-Infektionszahlen in Berlin ist leicht angestiegen. Insgesamt sind es 23 mehr als am Vortag, wie aus der am Montag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. mehr