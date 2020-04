«Corona-Helden»: Prämie nicht nur für Beschäftigte im Landesdienst

Die geplante Prämie von bis zu 1000 Euro für Berliner «Alltags-Helden» in der Corona-Krise soll nicht nur an Landesbeschäftigte gezahlt werden.

«Auch das Personal freier Träger, das sich an der Notfallversorgung beteiligt hat, soll das Geld bekommen», sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag (28. April 2020) dem Sender 105‘5 Spreeradio.

Prämie für Mitarbeiter während der frühen Phase der Krise

Nach seinen Worten soll die steuerfreie Prämie an alle gehen, «die in der frühen Phase der Corona-Krise, also zu der Zeit, als wir noch wenig wussten, ihren Dienst erfüllt haben». Kollatz nannte Menschen in der Pflege, in Krankenhäusern, aber auch bei Polizei und Feuerwehr.