Löhne in Berlin und Brandenburg weiter gestiegen

Die Löhne der Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg sind weiter gewachsen.

2019 stiegen die Löhne nominal - also ohne Berücksichtigung der Inflation - in beiden Bundesländern jeweils um 3,9 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag (09. April 2020) mitteilte. Real bedeutete das einen Zuwachs um 2,2 Prozent (Berlin) und 2,5 Prozent (Brandenburg) im Vergleich zum Vorjahr 2018. Damit stiegen die Löhne stärker als die Verbraucherpreise, die im selben Zeitraum in Berlin lediglich um 1,3 Prozent zulegten. In Brandenburg stiegen sie um 1,4 Prozent.