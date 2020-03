Coronakrise könnte Ausbildungsstart erschweren

Der Start in die Ausbildung könnte für viele Schulabgänger in diesem Jahr schwieriger werden. Nach Einschätzung der Senatsverwaltung für Bildung stehen die Chancen gut, dass die Jugendlichen ihre Prüfungen trotz der Corona-Pandemie früh genug abschließen, um eine Ausbildung beginnen zu können.

«Nach dem derzeitigen Stand werden die Prüfungen rechtzeitig abgenommen und das Schuljahr fristgerecht beendet», teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur am 27. März 2020 mit. Allerdings bestehe angesichts der Corona-Krise die Sorge, dass einige Betriebe nicht in der Lage sein könnten, die in Aussicht gestellten Ausbildungsplätze tatsächlich anzubieten.