Sozialsenatorin fordert gleiche Chancen für Frauen

Die Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt ist aus Sicht von Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) nicht hinnehmbar. In Berlin sei rund die Hälfte (49,5 Prozent) aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen. Das spiegele sich aber nicht in allen Bereichen des Arbeitsmarktes wider. Minijobs und Teilzeitbeschäftigung seien mit einem Anteil von rund 72 Prozent immer noch Frauendomänen, teilte Breitenbach am Freitag mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März mit.

© dpa

Weil Frauen nach wie vor häufig auf Erwerbstätigkeit zugunsten von Kindererziehung und Pflege in der Familie verzichteten, hätten sie schlechtere Chancen auf Verdienst, Karriere und eine auskömmliche Rente. «Stattdessen droht ihnen Altersarmut», warnte Breitenbach. «Das ist nicht hinnehmbar.» Es sei an der Zeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel besser aufzustellen, damit Frauen auf dem Arbeitsmarkt den Männern tatsächlich gleichgestellt seien.

Auch was Frauen in Führungspositionen betrifft, habe sich in den vergangenen zehn Jahren wenig Grundsätzliches geändert: Der Anteil von Frauen auf der obersten Führungsetage liege in Berlin bei nur rund 30 Prozent. Breitenbach kritisiert, dass Frauen immer noch an die «gläserne Decke» stießen, obwohl sie oft gut ausgebildet seien, häufiger an Weiterbildungen teilnehmen als Männer und ein hohes Maß an sozialer Kompetenz mitbringen würden.

