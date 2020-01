Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Berlin und Brandenburg hat zum Jahresende weiter nachgelassen. Insbesondere in Verkehr, Logistik, Verarbeitendem Gewerbe und Zeitarbeit wurden weniger Leute gesucht, wie die Arbeitsagentur für beide Länder mitteilte.

Wie sich die Arbeitslosigkeit im Dezember entwickelt hat, will die Regionaldirektion am heutigen Freitagmorgen (3. Januar 2020) bekannt geben. Im November hatte die Arbeitslosenquote in Berlin bei 7,6 Prozent gelegen, ebenso hoch wie ein Jahr zuvor. Im Bundesländervergleich steht nur Bremen schlechter da. Brandenburg lag mit einer Quote von 5,4 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt von 4,8 Prozent.