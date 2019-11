Bundespolizei wirbt mit «Escape-Room» für Polizeilaufbahn

Am kommenden Samstag will die Behörde mit dem Spiel in Tegel um Nachwuchs werben, wie sie am 06. November 2019 mitteilte. Knifflige Rätsel unter Zeitdruck sollen den Arbeitsalltag der Bundespolizei simulieren. Zudem sollen Bundespolizisten Interessierten von ihrer Arbeit berichten und Einstellungsberater für Karrierefragen vor Ort sein. Der Escape-Room wird am Einkaufszentrum « Hallen am Borsigturm » aufgestellt.