Wieder viele Quereinsteiger an Berliner Schulen

Der Lehrermangel bleibt für Berlin eine Herausforderung: Fast zwei Drittel der 2734 zum neuen Schuljahr eingestellten Lehrkräfte sind Quer- oder Seiteneinsteiger.

Immerhin sei es dadurch gelungen, alle freien Stellen zu besetzen, teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag (1. August 2019) mit. Dazu seien besonders große Anstrengungen nötig gewesen. Hinzu kämen 250 Pensionäre, die zeitweise in den Schuldienst zurückkehrten. Insgesamt stieg die Zahl der Lehrer um rund 500 auf etwa 32.800. Ein Plus gibt es auch bei den Schülern: Das neue Schuljahr beginnt nach den Sommerferien an diesem Montag für 363.640 Schüler. Das sind fast 6700 mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Zahl der Schulanfänger sank leicht um 161 auf 33.820. Für sie beginnt der «Ernst des Lebens» erst am 12. August.