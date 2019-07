Mehr als jede zweite Überstunde unbezahlt

Rund 53,3 Millionen Überstunden haben Arbeitnehmer in Berlin einer Untersuchung zufolge im vergangenen Jahr geleistet - mehr als die Hälfte davon unbezahlt.

«Mit insgesamt 31,4 Millionen «Umsonst-Überstunden» schenkten Berliner ihren Chefs damit 786 Millionen Euro», teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Donnerstag (4. Juli 2019) in Berlin mit. Die Daten hatte in deren Auftrag das Wirtschaftsforschungsinstitut Pestel auf Basis des Mikrozensus erhoben.