Arbeitslosigkeit in Berlin rückläufig

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist im vergangenen Monat weiter zurückgegangen.

152 615 Menschen waren im Juni arbeitslos gemeldet und damit 816 weniger als noch im Mai, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag, den 01. Juli 2019 mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl um 854. Die Arbeitslosenquote blieb mit 7,8 Prozent unverändert im Vergleich zum Vormonat. Verglichen mit dem Juni vergangenen Jahres ging sie leicht um 0,1 Prozentpunkte zurück.

Gute Aussichten sieht die Regionaldirektion derzeit für junge Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen. «Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen wollen, haben derzeit in beiden Ländern gute Chancen auf eine Stelle», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Bernd Becking. «Noch immer sind in Berlin fast 7800 Ausbildungsplätze offen .»

10,7% weniger Langzeitarbeitslose als im Vorjahr

Deutlich stärker als die Gesamtzahl der Arbeitslosen sank die Zahl derjenigen, die seit mindestens einem Jahr arbeitslos gemeldet sind. «Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank in Berlin und in Brandenburg im Vergleich zum Vorjahr jeweils um mehr als 4 500», hieß es. «Das ist in Berlin ein Rückgang um 10,7 Prozent.»