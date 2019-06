Viele Uni-Absolventen fühlen sich nicht fit fürs Digitale

Weniger als die Hälfte der Berliner Hochschulabsolventen sieht sich für die Digitalisierung am Arbeitsplatz gerüstet. Die digitale Infrastruktur der Hauptstadtunis wurde von jedem Dritten positiv eingeschätzt.

Wie eine Umfrage des Personaldienstleisters Studitemps und der Universität von Maastricht unter 22.000 Studenten und Absolventen in Deutschland ergab, fühlen sich knapp 44 Prozent durch ihr Studium gut oder eher gut auf die digitalen Anforderungen an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz vorbereitet. Damit landete Berlin im Mittelfeld. In Brandenburg waren die meisten Absolventen zufrieden: Mehr als 47 Prozent.