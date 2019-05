Arbeitslosigkeit in Berlin leicht gestiegen

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist im Mai leicht gestiegen. 153.431 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, wie die Arbeitsagentur am Mittwoch, den 29. Mai 2019 mitteilte.

Das waren 4617 mehr als im April, die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkt auf 7,8 Prozent. «An der längerfristigen Tendenz am Arbeitsmarkt hat sich im Mai nichts geändert», sagte der Berlin-Brandenburger Agenturchef Bernd Becking. «Die Arbeitslosigkeit in der Region geht insgesamt zurück, die Beschäftigung steigt.» Im Mai vergangenen Jahres hatte es noch knapp 3400 Arbeitslose mehr in der Hauptstadt gegeben, die Quote lag bei 8,1 Prozent.