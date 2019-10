8. Mai 2020: Berlin bekommt zusätzlichen Feiertag

Berlin bekommt einen weiteren gesetzlichen Feiertag. Der Anlass: Am 8. Mai 2020 jährt sich die Kapitulation der Wehrmacht zum 75. Mal. Sie markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges. Den Feiertag soll es nur einmal geben. In den Jahren danach ist er wieder ein normaler Arbeitstag.

Die Berliner Landesregierung hat sich für einen einmaligen gesetzlichen Feiertag am Freitag, den 8. Mai 2020 ausgesprochen. Das Datum markiert die Kapitulation der Wehrmacht vor 75 Jahren. Es steht für die Befreiung vom Nationalsozialismus und für das Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die rot-rot-grüne Koalition hatte den entsprechenden Gesetzentwurf Mitte Dezember 2018 in das Parlament eingebracht. Anschließend wurde die Änderung im Innenausschuss beraten und am Donnerstag, den 24. Januar 2019 im Parlament verabschiedet.

Auch Frauentag wird Feiertag in Berlin

Ebenfalls am genannten Donnerstag wurde der Internationale Frauentag am 8. März als zusätzlicher gesetzlicher Feiertag für Berlin festgelegt. 87 Abgeordnete sprachen sich dafür aus, 60 dagegen. Mit der Entscheidung wird der Frauentag damit in Berlin ein dauerhafter Feiertag.